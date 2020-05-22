Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Биатлон / Новости /

Владимир Драчёв: новых тренеров сборной утвердят в ближайшее время

Владимир Драчёв: новых тренеров сборной утвердят в ближайшее время
Биатлон / Кубок мира 0

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв заявил, что сборная не останется без тренерского штаба после 31 мая, когда истекут сроки контрактов действующего штаба.

«У нас списки подаёт президент. В любой федерации есть выбранное лицо, уполномоченное делать это. Правление может, конечно, подавать, но регламент другой. Сегодня мы все списки обсудили в Минспорте, в ближайшее время они окончательно будут утверждены.

Контракты предыдущего тренерского штаба команды истекают 31 мая. Сборная не может остаться без тренеров, как и тренеры — без сборной. В любом случае будет сборная команда, специалисты, биатлон. И Россия», — цитирует Драчёва ТАСС.

Ранее Драчёв сообщил об отсутствии имён Владимира Королькевича и Роберта Кабукова в списке тренеров на утверждение в Минспорта РФ.

Комментарии (0)
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020