Владимир Драчёв: новых тренеров сборной утвердят в ближайшее время

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв заявил, что сборная не останется без тренерского штаба после 31 мая, когда истекут сроки контрактов действующего штаба.
«У нас списки подаёт президент. В любой федерации есть выбранное лицо, уполномоченное делать это. Правление может, конечно, подавать, но регламент другой. Сегодня мы все списки обсудили в Минспорте, в ближайшее время они окончательно будут утверждены.
Контракты предыдущего тренерского штаба команды истекают 31 мая. Сборная не может остаться без тренеров, как и тренеры — без сборной. В любом случае будет сборная команда, специалисты, биатлон. И Россия», — цитирует Драчёва ТАСС.
Ранее Драчёв сообщил об отсутствии имён Владимира Королькевича и Роберта Кабукова в списке тренеров на утверждение в Минспорта РФ.
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