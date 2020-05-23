Губерниев: Логинов может готовиться хоть в составе «Бруклин Нетс». Но кто будет платить?

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев выразил мнение о переходе личного тренера Александра Логинова, Александра Касперовича, и бывшего тренера женской сборной России Виталия Норицына в сборную Болгарии по биатлону.



«Касперович и Норицын наконец-то стали нам братушками, коль скоро в расположение болгарской сборной отправились. Тайны мадридского биатлонного двора! Если говорить уж совсем серьёзно, то Касперович, который некогда возглавлял молодёжную сборную, потом работал главным тренером национальной команды, сейчас отвечает за питерских спортсменов. Хоть глава питерской федерации Дмитрий Васильев и опровергает переход тренера в болгарскую сборную, но вопрос уже решён.



Касперович — счастливый человек. Теперь будет ходить со своей аккредитацией! Но ему нужно доказывать многое, а про Норицына и говорить не приходится. Но, мне кажется, он продолжит консультировать тех или иных спортсменок российской команды. Пока не очень-то знаем, а кто, собственно, будет работать с нашей сборной.



Логинов может готовиться к сезону хоть в составе «Бруклин Нетс»! Вопрос — кто за это будет платить. У спортсмена есть свой очень серьёзный личный спонсор, и, по согласованию с тренерским штабом, Александр, безусловно, может готовиться хоть с болгарами, хоть с Йоханнесом Бё, хоть с Мартеном Фуркадом. Это всего лишь вопрос согласования и финансирования. Второе в эти сложные времена выходит на первый план», — сказал Губерниев в интервью «Матч ТВ».

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