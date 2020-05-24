Касперович не исключил, что Логинов будет тренироваться со сборной Болгарии

Личный наставник Александра Логинова Александр Касперович рассказал, как отреагировал подопечный на его новую должность — в сезоне-2020/2021 специалист будет работать на посту главного тренера мужской сборной Болгарии.



«С Сашей общался постоянно, он был в курсе. Отнёсся с пониманием, сказал, что это хорошее предложение. Такое развитие событий — плюс для Александра, ведь я буду работать на этапах Кубка мира, на других стартах, а значит, смогут быть рядом с ними. Что касается совместной работы, то она не поменяется. Мы и раньше больше работали дистанционно. По ряду причин я не мог проводить с ним много времени на сборах, прилетал буквально на пару дней.



Тренировки Логинова со сборной Болгарии? Такое возможно. Уже обсуждали это и сбор в Белмекене не отрицаем. Но всё будет зависеть от ситуации в сборной. Сейчас Саша готовится к сезону без срыва, вот только в июне нужно будет проводить уже определённую работу на хорошем стрельбище, чтобы была лыжероллерная подготовка. А когда будут сняты ограничения из-за коронавируса, не известно», — цитирует Касперовича «Р-Спорт».

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