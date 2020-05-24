Лариса Куклина провела тренировку с кувалдой

Российская биатлонистка Лариса Куклина опубликовала на своей странице в "Инстаграме" новое фото с тренировки. Судя по всему, спортсменка занимается физическими упражнениями, используя кувалду.
«С такой кувалдой любые двери аккуратно откроешь. Майский сбор подходит к концу, а шестикилограммовый молоток пока не желает ломаться», — подписала снимок Куклина.
Из-за пандемии коронавируса минувший биатлонный сезон был завершён досрочно. Организаторы не стали проводить заключительный этап Кубка мира, который должен был состояться в Хольменколлене (Норвегия). Кроме того, два этапа Кубка мира прошло без зрителей.
В минувшем сезоне российские биатлонистки не сумели попасть в топ-10 общего зачёта Кубка мира. В ходе сезона россияне обновили собственный антирекорд. Российские биатлонисты не попадали на пьедестал на протяжении 28 гонок подряд.
Куклина в общем зачёте Кубка мира по итогам сезона стала 21-й, более чем на 400 очков отстав от победившей Доротеи Вирер из Италии.
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