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Лариса Куклина провела тренировку с кувалдой

Лариса Куклина провела тренировку с кувалдой
Биатлон / Кубок мира 0

Российская биатлонистка Лариса Куклина опубликовала на своей странице в "Инстаграме" новое фото с тренировки. Судя по всему, спортсменка занимается физическими упражнениями, используя кувалду.

«С такой кувалдой любые двери аккуратно откроешь. Майский сбор подходит к концу, а шестикилограммовый молоток пока не желает ломаться», — подписала снимок Куклина.

Из-за пандемии коронавируса минувший биатлонный сезон был завершён досрочно. Организаторы не стали проводить заключительный этап Кубка мира, который должен был состояться в Хольменколлене (Норвегия). Кроме того, два этапа Кубка мира прошло без зрителей.

В минувшем сезоне российские биатлонистки не сумели попасть в топ-10 общего зачёта Кубка мира. В ходе сезона россияне обновили собственный антирекорд. Российские биатлонисты не попадали на пьедестал на протяжении 28 гонок подряд.

Куклина в общем зачёте Кубка мира по итогам сезона стала 21-й, более чем на 400 очков отстав от победившей Доротеи Вирер из Италии.

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