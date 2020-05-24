Тарьей Бё стал лучшим среди членов сборной Норвегии в соревновании по бегу, Йоханнес — 3-й
Члены сборной Норвегии по биатлону, готовясь к новому сезону, провели тестовые забеги на 3000 метров на тренировочных сборах. Результаты забега опубликовал TV2.
1. Тарьей Бё — 8.54
2. Эрлен Бьонтегорд — 8.59
3. Йоханнес Бё — 9.12
4. Ветле-Шоста Кристиансен — 9.18
5. Стурла Холм Легрейд — 9.29
6. Йоханнес Дале — 9.32.
Напомним, победителем общего зачёта Кубка мира сезона-2019/2020 стал Йоханнес Бё. Его старший брат Тарьей стал четвёртым, Дале расположился на девятом месте, Кристиансен стал десятым, Бьонтегорд — 12-м, Легрейд — 43-м.
Ранее в пресс-службе СБР назвали самых метких биатлонистов сезона-2019/2020 в составе национальной сборной. Лидер сборной Александр Логинов не попал даже в тройку лучших.
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