Тарьей Бё стал лучшим среди членов сборной Норвегии в соревновании по бегу, Йоханнес — 3-й

Члены сборной Норвегии по биатлону, готовясь к новому сезону, провели тестовые забеги на 3000 метров на тренировочных сборах. Результаты забега опубликовал TV2.



1. Тарьей Бё — 8.54

2. Эрлен Бьонтегорд — 8.59

3. Йоханнес Бё — 9.12

4. Ветле-Шоста Кристиансен — 9.18

5. Стурла Холм Легрейд — 9.29

6. Йоханнес Дале — 9.32.



Напомним, победителем общего зачёта Кубка мира сезона-2019/2020 стал Йоханнес Бё. Его старший брат Тарьей стал четвёртым, Дале расположился на девятом месте, Кристиансен стал десятым, Бьонтегорд — 12-м, Легрейд — 43-м.

Ранее в пресс-службе СБР назвали самых метких биатлонистов сезона-2019/2020 в составе национальной сборной. Лидер сборной Александр Логинов не попал даже в тройку лучших.