Касперович: мой главный косяк в том, что не сказал Васильеву о переговорах с Болгарией

Российский тренер Александр Касперович, возглавивший сборную Болгарии, выразил сожаление о том, как поступил с главой Федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрием Васильевым.



«Для Дмитрия Владимировича моё решение возглавить сборную Болгарии стало неожиданностью. И самое страшное, что я совершил ошибку, не поставив его в известность с самого начала моих переговоров. Но мы нашли понимание. Я в любом случае буду помогать федерации и дальше, хоть теперь и не в качестве её сотрудника. Естественно, я буду уволен, потому что не могу сидеть на двух стульях. В понедельник все моменты доведем до конца, есть определённое предложение с моей стороны. На встрече будет старший тренер сборной Санкт-Петербурга Сергей Башкиров, всё обговорим и решим.



Мосты не сожжены, ни в коем случае! Дмитрий Владимирович помог мне в трудную минуту, когда меня, мягко говоря, освободили из российской сборной и я остался практически на улице. Он предложил мне работу, и я продолжил заниматься любимым делом. С его стороны всегда была поддержка, чувствую её и сейчас. Повторюсь, пусть это звучит и грубо — мой косяк, что я не сказал ему о переговорах сразу. Васильев на меня рассчитывал. Я его заверил, что буду делать всё, чтобы питерский биатлон был на самом высоком уровне", — сказал Касперович в интервью «Р-Спорт».

Касперович — о скандале на ЧМ: лучше бы Драчёв облил меня помоями, чем назвал туристом