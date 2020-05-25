«Россию так мурыжат — нельзя, чтобы всё сошло с рук». Касперович — об обысках у Логинова

Александр Касперович, личный тренер чемпиона мира по биатлону Александра Логинова, высказался по поводу обысков у подопечного, которые состоялись в ходе ЧМ в Италии.

Напомним, итальянская полиция провела обыски, инициированные IBU, в номерах Логинова, Касперовича и Евгения Гараничева. На них завели уголовные дела, но явных улик обнаружено не было. Из-за обысков Логинов, который завоевал золотую медаль в спринте и бронзовую медаль в гонке преследования, вынужден был сняться с масс-старта.

«Публичные извинения не устроят. Россию уже так мурыжат, что нельзя давать, чтобы всё сошло с рук. Зачем мешать политику со спортом? Будем до конца биться.

А публичные извинения что Сашке дадут? Он был в такой спортивной форме, мог побороться за медаль в масс-старте. А его лишили этой возможности. Люди должны нести ответственность за то, что делают. Они могли спокойно прийти в номер после гонки, всё проверить, тем более нам скрывать нечего», — цитирует Касперовича «Р-Спорт».