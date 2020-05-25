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Александр Касперович будет совмещать работу в сборной Болгарии и петербургской команде

Александр Касперович будет совмещать работу в сборной Болгарии и петербургской команде
Биатлон 0

Российский специалист Александр Касперович продолжит работать в Федерации биатлона Санкт-Петербурга после назначения на пост тренера мужской сборной Болгарии. Об этом сообщил глава федерации, двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев.

«Если говорить о наших дальнейших рабочих взаимоотношениях, то будем действовать исключительно в рамках закона. Бросать петербургскую федерацию он не собирается, так что сотрудничество продолжится, но в ином качестве. Посмотрим, как это всё будет выглядеть. Другое дело, что только время покажет, насколько высокой будет их эффективность», — приводит слова Васильева ТАСС.

Касперович — личный наставник российского биатлониста Александра Логинова. С 2015 по 2017 год он возглавлял сборную России.

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