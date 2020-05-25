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Дмитрий Васильев призвал поскорее провести выборы президента СБР

Дмитрий Васильев призвал поскорее провести выборы президента СБР
Биатлон 0

Глава федерации биатлона Санкт-Петербурга, двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев заявил, что Союз биатлонистов России обязан как можно скорее организовать проведение выборов нового главы организации. Напомним, решение о проведении внеочередной отчётно-выборной конференции было принято ещё в апреле.

В настоящее время президентом СБР является Владимир Драчёв. Его избрали на четырёхлетний срок в 2018 году.

«Я не понимаю, почему правление не может провести внеочередную конференцию в удалённом режиме, ведь это не противоречит уставу СБР. Я не понимаю, почему этот вопрос затягивается, ведь на конференции надо решить всего два вопроса: избрать президента и состав правления. Причём на два года, потому что после Олимпиады в Пекине состоятся новые выборы.

Внеочередную конференцию можно провести удалённо, и уже после можно сформировать новый состав тренеров. Почему этого не делается, я не знаю. Чем дольше с этим тянут, тем ситуация усугубляется», — приводит слова Васильева ТАСС.

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