Тренер сборной Тюменской области Роман Зубрилов скончался на 57-м году жизни
На 57-м году жизни скончался известный тренер Роман Зубрилов, который последние восемь лет работал со сборной Тюменской области, сообщает ТАСС со ссылкой на Максима Кугаевского, главного тренера команды. Специалист умер в результате инфаркта.
Зубрилов известен не только в России, но и на Украине. Он работал со сборной Украины, а также был мужем четырёхкратной чемпионки мира Елены Зубриловой. В сборной Тюменской области Зубрилов отвечал за резервный состав.
Минувший биатлонный сезон был завершён досрочно. Из-за пандемии коронавируса организаторам не удалось провести заключительный этап Кубка мира в Хольменколлене (Норвегия). По той же причине был перенесён и чемпионат России. Новые даты проведения соревнований неизвестны.
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