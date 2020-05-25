А. Резцова: надо дать Драчёву доработать до Олимпиады

Российская биатлонистка и лыжница Анфиса Резцова призвала членов правления Союза биатлонистов России (СБР) позволить главе организации Владимиру Драчёву доработать четырёхлетний срок, на который он был избран.

«В биатлоне нужно разбираться начиная с верхушки. Сейчас даже президента так облили — давайте снимем, уберём. Ребята, вы же его выбирали на четыре года, до Олимпиады. Пусть он плохо руководит, что-то не исполняет, но грязь не надо лить, надо ему дать до конца доработать, до Олимпиады. А после давайте будем разбираться, почему у тебя за четыре года ничего не получилось, нет результата. И он должен уже ответить за это. Сейчас ещё полтора года есть, и его на полпути убирать?

Единственное, он сейчас сам не понимает, кого убрать, кого поставить в тренерский штаб. И разбрасываться тренерами… Вот Норицына не взяли. Он ещё достаточно молодой, ему надо просто в помощь опытного специалиста дать. Может быть, тот же Валерий Польховский, который работал с женщинами в своё время, назначить, но не на должность главного. Если вы, ребята, работаете на благо нашего биатлона, а не на благо своего имиджа, надо было всё это взвесить. А так просто раз – Норицын уехал в Болгарию. Кого мы сейчас возьмём на женщин? Опять Королькевича из Беларуси?» — цитирует Резцову «Комсомольская правда».