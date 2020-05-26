А. Резцова посоветовала Логинову уйти от Касперовича

Трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова дала совет чемпиону мира по биатлону Александру Логинову. По её мнению, Логинову больше не стоит тренироваться с Александром Касперовичем, который с нового сезона возглавит сборную Болгарии по биатлону.
«Сейчас Касперович уезжает в Болгарию работать и говорит, что Логинова будет и дальше тренировать. Моё мнение, что это неправильно. Но Саша взрослый паренёк, и ему решать, с кем тренироваться, как готовиться к Олимпиаде.
Может быть, он не доверяет тренерам сборной России, но моё мнение — Саше надо подключиться с нашими ребятами. Он был бы ведущим, лидером, с которого нужно брать пример. Его бы в помощь нашим спортсменам, а не куда-то там в Болгарию с Касперовичем», — приводит слова Резцовой «Комсомольская правда».
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