Драчёв: завтра узнаете, присутствуют ли в списках СБР фамилии Королькевича и Кабукова

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв сообщил, что представители организации обсудили списки кандидатов в тренерский штаб сборной с Министерством спорта РФ. Уже сообщалось, что СБР выдвинул на пост главного тренера сборной Валерия Польховского. Старшим тренером мужской команды должен стать Роберт Кабуков, а женской — Владимир Королькевич.
«На этой неделе тоже будет много новостей по утверждению списков. Только что были в минспорте и обсуждали все текущие моменты. Сегодня показывали списки, также сегодня ещё будет корректировка, а завтра планируем окончательное утверждение. В связи с отъездом некоторых тренеров вносим постоянные изменения. Этим вопросом занимается специальная рабочая группа, в которую входят и члены правления, и министерство спорта, и центр спортивной подготовки сборных команд России.
Присутствуют ли в списках фамилии Королькевича и Кабукова? Завтра всё узнаете», — цитирует Драчёва РИА «Новости».
Драчёв неоднократно высказывался против кандидатур Королькевича и Кабукова в сборной.
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