Нойнер рассказала о проблемах со здоровьем после рождения второго ребёнка

Немецкая биатлонистка Магдалена Нойнер, двукратная олимпийская чемпионка, рассказала о влиянии рождения второго ребёнка на здоровье. Немка родила сына Йозефа в 2016 году, а в 2014 году у неё родилась дочь Верене-Анна.

«После рождения второго ребёнка у меня начались серьёзные проблемы со здоровьем. Начала развиваться гиперфункция щитовидки, я сильно нервничала, теряла вес. При этом у меня не было сил. Иногда я просто не могла заставить себя встать, не было энергии.

Я не думаю, что это слабость. Скорее, речь идёт о сигнале от организма, что нужно себя поберечь. В итоге мне удалось научиться принимать помощь, хоть это и было непросто. Сейчас я уже могу позвонить маме и попросить взять её к себе детей, если неважно себя чувствую», — цитирует Нойнер Focus.de.