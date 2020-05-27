Источник: на должность старших тренеров сборной России рекомендованы Шашилов и Каминский

Совет правления Союза биатлонистов России (СБР) рекомендовал на должность старших тренеров сборной Михаила Шашилова и Юрия Каминского. С женской командой будет работать Шашилов, с мужской — Каминский. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в СБР.



Последним шагом перед официальным утверждением специалистов на новой должности станет согласование их кандидатур в Министерстве спорта РФ.



Решение по Каминскому и Шашилову было принято сегодня, 27 мая, на заочном заседании правления СБР.



Напомним, в апреле старшими тренерами большинством голосов членов правления СБР были утверждены Роберт Кабуков и Владимир Королькевич. Против их кандидатур, впрочем, решительно против выступил глава СБР Владимир Драчёв.



Юрий Каминский ранее никогда не работал с биатлонистами — он является тренером олимпийского чемпиона в лыжных гонках Никиты Крюкова. С 2018 года он работал главным тренером сборной Казахстана по лыжным гонкам.



Михаил Шашилов является тренером Свердловской области по биатлону. Его воспитанницей является Светлана Миронова.

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