Губерниев: Вяльбе бессовестно обошлась с Каминским, но тем лучше для биатлона
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал информацию о возможном назначении старшими тренерами сборной России по биатлону Юрия Каминского и Михаила Шашилова.
«Бессовестно с Каминским и его группой обошлась президент ФЛГР (Елена Вяльбе. — Прим. „Чемпионата“), но тем лучше для биатлона, как оказалось! Биатлон сейчас во многом спринт, Каминскому в мужской команде есть где развернуться, он отличный методист. Ждём стрелковых тренеров, особенно Максимова», — написал Губерниев в своём «телеграм»-канале.
Юрий Каминский ранее никогда не работал с биатлонистами — он является тренером олимпийского чемпиона в лыжных гонках Никиты Крюкова. С 2018 года он работал главным тренером сборной Казахстана по лыжным гонкам.
Губерниев высказался о кандидатурах Каминского и Шашилова на пост старших тренеров сборной
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