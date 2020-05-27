Губерниев: Вяльбе бессовестно обошлась с Каминским, но тем лучше для биатлона

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал информацию о возможном назначении старшими тренерами сборной России по биатлону Юрия Каминского и Михаила Шашилова.



«Бессовестно с Каминским и его группой обошлась президент ФЛГР (Елена Вяльбе. — Прим. „Чемпионата“), но тем лучше для биатлона, как оказалось! Биатлон сейчас во многом спринт, Каминскому в мужской команде есть где развернуться, он отличный методист. Ждём стрелковых тренеров, особенно Максимова», — написал Губерниев в своём «телеграм»-канале.



Юрий Каминский ранее никогда не работал с биатлонистами — он является тренером олимпийского чемпиона в лыжных гонках Никиты Крюкова. С 2018 года он работал главным тренером сборной Казахстана по лыжным гонкам.