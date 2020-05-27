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Пресс-служба СБР включила в список тренеров сборной Норицына. Позже его фамилию удалили

Пресс-служба СБР включила в список тренеров сборной Норицына. Позже его фамилию удалили
Биатлон / Кубок мира 0

Старший тренер женской сборной России по биатлону Виталий Норицын был включён в состав нового тренерского штаба команды на сезон-2020/2021. Утверждённые составы были опубликованы на официальном сайте Союза биатлонистов России (СБР).

Норицын был указан в качестве тренера женской сборной. Впрочем, его фамилия появилась в пресс-релизе лишь на несколько минут, после чего была удалена. Его место в штабе занял Алексей Волков, который в изначальном варианте был указан в качестве тренера мужской сборной.

Напомним, в середине мая появилась информация о том, что в следующем сезоне Норицын будет работать на должности старшего тренера женской сборной Болгарии. Позже сам специалист подтвердил наличие договорённости с ФББ.

На корректировки обратил внимание и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

«А Норицын разве не болгарин ныне? Киркоров недоумевает...» — написал Дмитрий в своём «телеграм»-канале после публикации первоначального варианта.

«Норицына, болгарина, убрали, Киркоров позвонил наверх», — так Губерниев отреагировал на корректировки в списках.

Утверждён тренерский штаб сборной России по биатлону
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