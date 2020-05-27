Внеочередные выборы главы Союза биатлонистов России пройдут 11 июля

Внеочередная конференция Союза биатлонистов России (СБР), на которой состоятся выборы главы и членов правления организации, пройдёт 11 июля, сообщается на официальном сайте СБР.



Действующим президентом СБР является Владимир Драчёв. Ранее он заявил о готовности совмещать нынешний пост с должностью главного тренера сборной России.



Сегодня, 27 мая, состоялось очередное заседание совета правления СБР, на котором был определён тренерский штаб сборной России на сезон-2020/2021.



На должность старших тренеров сборной рекомендованы Михаил Шашилов и Юрий Каминский. С женской командой будет работать Шашилов, с мужской — Каминский. Помимо старших тренеров у нас утверждён и весь тренерский состав мужской и женской сборных.