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Внеочередные выборы главы Союза биатлонистов России пройдут 11 июля

Внеочередные выборы главы Союза биатлонистов России пройдут 11 июля
Биатлон / Кубок мира 0

Внеочередная конференция Союза биатлонистов России (СБР), на которой состоятся выборы главы и членов правления организации, пройдёт 11 июля, сообщается на официальном сайте СБР.

Действующим президентом СБР является Владимир Драчёв. Ранее он заявил о готовности совмещать нынешний пост с должностью главного тренера сборной России.

Сегодня, 27 мая, состоялось очередное заседание совета правления СБР, на котором был определён тренерский штаб сборной России на сезон-2020/2021.

На должность старших тренеров сборной рекомендованы Михаил Шашилов и Юрий Каминский. С женской командой будет работать Шашилов, с мужской — Каминский. Помимо старших тренеров у нас утверждён и весь тренерский состав мужской и женской сборных.

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