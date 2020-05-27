Владимир Драчёв — о решении СБР: победил не Драчёв, а здравый смысл

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв прокомментировал решение совета правления СБР рекомендовать новые кандидатуры на пост старших тренеров сборной.



«Информация в отношении этих специалистов, которой владели и представители прессы, и Министерство спорта, была внимательно рассмотрена во всех ракурсах. И на данный момент здравый смысл, в первую очередь заключавшийся в моих словах, что это не те тренеры, которые должны работать со сборной страны, победил. Подчеркну, это не Драчев победил, это здравый смысл победил.



Во-первых, со сборной должны работать отечественные тренеры. Во-вторых, если и необходимы были изменения, то они сделаны. И сделаны позитивно и правильно. У нас добавлен один из лучших лыжных тренеров — Юрий Михайлович Каминский, который многих спортсменов привёл на олимпийский пьедестал. И у нас добавился один из лучших женских биатлонных тренеров — Михаил Викторович Шашилов, который всё-таки согласился стать старшим тренером женской команды, особенно с учётом всех передряг, которые происходят в составе команды. Он согласился, и это очень правильное решение», — цитирует Драчёва «Р-Спорт».

Драчёв заявил о желании совмещать посты президента СБР и главного тренера сборной