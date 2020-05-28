«Политические игры уже надоели». Чепиков прокомментировал решение СБР по тренерскому штабу

Двукратный олимпийский чемпион, член правления Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Чепиков прокомментировал решение организации рекомендовать кандидатуры Юрия Каминского и Михаила Шашилова на пост старших тренеров сборной России.
«Мы подобрали хороший пул тренеров, чтобы готовиться к Олимпийским играм, это самое главное. А все эти политические игры уже надоели. Теперь важно, чтобы команды хорошо готовились и за оставшиеся полтора года хорошо подготовились к Играм. Такая возможность есть.
Приглашение Каминского? Мужской сборной необходимо повысить уровень функциональной и лыжной подготовки. В биатлоне сейчас много коротких, спринтерских дистанций», — цитирует Чепикова «Р-Спорт».
Ранее глава СБР Владимир Драчёв заявил о готовности совмещать нынешний пост с должностью главного тренера сборной России.
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