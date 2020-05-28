Драчёв: основной спонсор приостановил финансирование, видя то, что происходит вокруг СБР

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв рассказал о ситуации с долгами организации.



«Положение не из лучших, но в восходящем тренде. Давайте сделаю небольшой экскурс в структуру этих долгов.



Некоторые долги образовались из-за увольнения Рожкова и фактического отстранения от работы Рочева, которые были связующими звеньями с ЦСП по подготовке финансовых бумаг и счетов на оплаты выездов сборных команд страны.



Кто их заменил? Рогач — креатура Голикова, которая не имела представления о том, как взаимодействовать с Центром спортивной подготовки.



Вследствие этих действий мы получили € 415 тысяч долгов (осталось € 354 тысячи) перед контрагентами за весь первый квартал.



Виноват ли я в этом? Безусловно, с себя я ни в чём не снимаю вины, недосмотрел за «хозяйством» на фоне текущих проблем технического характера в сборной команде (лыжи, патроны, сервис и т. д.), доверившись «профессионалам» с большой буквы.



Далее – спонсоры, пусть и небольшие, но сейчас не до жиру. Элементарная работа с ними была завалена по банальной причине несдачи отчётов перед ними, ссор на ровном месте.



Итог – финансирование СБР приостановлено, мы сейчас готовим всё это, принеся извинения с моей стороны.



В целом ситуация, надеюсь, решаема. Но самое болезненное – основной спонсор приостановил финансирование, видя всё то, что происходит вокруг СБР по инициативе правления», — цитирует Драчёва ТАСС.