Драчёв объяснил, почему Каминского пригласили тренировать сборную России по биатлону

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв рассказал, на основании чего было принято решение предложить Юрию Каминскому должность старшего тренера мужской сборной России по биатлону.

«Вариант его приглашения прорабатывался уже давно, переговоры с ним я начал ещё в марте. У него были варианты продолжить работу с лыжниками, но мы его убедили попробовать свои силы в биатлоне.

У него есть огромный опыт работы со спортсменами высочайшего уровня, на его счету олимпийские чемпионы. На команду он посмотрит свежим, незамыленным взглядом, его опыт в лыжах будет хорошим подспорьем для биатлонистов подтянуться в гоночной части. Ну а помогать ему будут тренеры из прошлой команды: Сергей Белозёров и Максим Максимов», — цитирует Драчёва ТАСС.

Также президент рассказал, что на пост старшего тренера женской сборной рассматривалась кандидатура Николая Лопухова. Напомним, выбор был сделан в пользу Михаила Шашилова.

«Да, он очень хороший, грамотный специалист, команде он бы точно не помешал. Но сказался возраст. Ему уже 75 лет, а последние рекомендации Роспотребнадзора накладывают ограничения на работу тренеров старше 65 лет. Это могло усложнить процедуру согласования», — добавил он.