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Польховский остался в списке кандидатов на пост главного тренера сборной России

Польховский остался в списке кандидатов на пост главного тренера сборной России
Биатлон / Кубок мира 0

Член правления Союза биатлонистов России Иван Черезов сообщил, что вице-президент СБР Валерий Польховский остался в списке кандидатов на пост главного тренера сборной России. Он добавил, что главного тренера сборной назначат после выборной конференции СБР.

Напомним, в апреле правление СБР утвердило состав тренерских штабов мужской и женской сборных на сезон-2020/2021. Старшим тренером в мужской команде должен был стать Роберт Кабуков, в женской — Владимир Королькевич, главным тренером сборной — Польховский. Однако 27 мая стало известно, что правление отказалось от этих кандидатов и утвердило Юрия Каминского старшим тренером мужской сборной, а Михаила Шашилова — женской сборной.

Черезова спросили, остался ли Польховский в списке кандидатов на пост главного тренера сборной.

«Да, это так. Дело в том, что должность главного тренера утверждается дольше по времени. Поэтому решили сначала провести отчётно-выборную конференцию. Когда будет выбран президент, когда будут выбраны органы управления, тогда и будет назначен главный тренер. Если сейчас предлагать кандидатуру главного тренера, то ЦСП будет её долго согласовать, а время подойдёт к конференции», — ответил он.

Также Черезов объяснил, почему в списке тренеров сборной изначально оказался Виталий Норицын, который в следующем сезоне будет работать в сборной Болгарии.

«Изначально Норицын входил в один из расширенных составов кандидатов, поэтому его фамилия была в списках. Это можно списать на техническую ошибку», — сказал он.

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