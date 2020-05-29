Королькевич — о российском биатлоне: о чём говорить, если люди не могут договориться?

Тренер Владимир Королькевич прокомментировал предложение сделать Юрия Каминского и Михаила Шашилова тренерами мужской и женской сборных по биатлону соответственно.

Напомним, ранее был утверждён другой состав тренеров, в соответствии с которым мужскую команду должен был возглавить Роберт Кабуков, а женскую — Королькевич. Позавчера, 27 мая, правление СБР отказалось от этого варианта.

«Понимаете, во всех нормальных странах обсуждаются и предлагаются кандидатуры не в апреле или в мае, когда начинается тренировочный процесс. Все подобные моменты проводятся гораздо раньше.

Вот идеальный пример — в сборной Болгарии, где на чемпионате мира состоялся разговор, поэтому люди были готовы к этому. В российском биатлоне шараханье в разные стороны. Если люди, работающие внутри федерации, не могут договариваться между собой, то о чём можно говорить?» — цитирует Королькевича «Р-Спорт».