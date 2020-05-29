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Губерниев ответил Познеру, который указал на его ура-патриотизм

Губерниев ответил Познеру, который указал на его ура-патриотизм
Биатлон / Кубок мира 0

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев ответил на слова журналиста Владимира Познера, признавшегося, что ему кажется странным ура-патриотизм Губерниева, который, по его мнению, слишком рьяно поддерживает россиян.

«Познер однажды сказал такую вещь, которая меня очень сильно позабавила: «Я смотрю, как работает Губерниев, мне кажется странным этот ура-патриотизм — болеть за своих. Потому что комментатор должен быть беспристрастным».

Смотришь на американских комментаторов, немецких и думаешь: они что, не болеют? И он сказал, что «мне эта позиция не близка». Я даже как-то думал с ним на эту тему пополемизировать. Мы как-то вместе летели, но говорили совсем о другом», — сказал Губерниев в интервью Андрею Митькову на канале МИТЬКoff в YouTube.

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