Анатолий Хованцев: СБР постоянно трясёт. Надо с этим покончить

Бывший главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев высказался по поводу текущей ситуации в Союзе биатлонистов России. Напомним, ранее в СБР объявили о созыве внеочередной отчётно-выборной конференции, на которой может быть избран новый глава организации, однако до сих пор не определились с датой.
«Я считаю, что проводить конференцию неразумно, это может привести к очередному пересмотру тренерского штаба. Новый состав уже скоро должен приступить к работе, но может получиться так, что новый руководитель и его команда начнут всё перекраивать. Это ненормально.
С марта СБР постоянно трясёт, с этим надо покончить. Я согласен с предложением Станислава Позднякова: президенту и правлению необходимо договориться, начать совместную работу. Эта неопределённость влияет и на спортсменов», — приводит слова Хованцева ТАСС.
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