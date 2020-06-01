Губерниев выпустил музыкальный альбом с песней про биатлон. Видео
Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев объявил о выпуске музыкального альбома, композиции исполнены в жанре хеви-метал. Напомним, Губерниев является участником музыкального коллектива Guber Band.
В альбоме восемь песен: «Руки прочь», «Птица», «Привкус воли», «Это ты», «Да разве сердце позабудет», «Брат мой», «Не уходи, мой ангел» и «Ветер биатлона».
«Новый альбом вышел! «Дмитрий Губерниев: у микрофона»! Ребята, мы это сделали! Мой полноценный музыкальный альбом на всех цифровых площадках! Огромное спасибо друзьям музыкантам! Диск в виде диска тоже есть!» — написал комментатор, прикрепив текст к видеоролику — презентации альбома.
Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть в «инстаграме» Губерниева.
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