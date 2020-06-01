Богалий предложила Драчёву «клонировать самого себя»

Двукратная олимпийская чемпионка Анна Богалий отреагировала на слова президента Союза биатлонистов России (СБР) Владимира Драчёва, который ранее заявил о возможном совмещении текущей должности и поста главного тренера национальной команды. Богалий подчеркнула, что вместо этого Драчёву лучше сосредоточиться на чём-то одном: либо не становиться главным тренером, либо отказаться от работы в Госдуме, депутатом которой он является.
«Что означает эта должность? Это человек, который углублённо разбирает все вопросы в сборной. Он перед собой ясно видит план как на ближайшую зиму, так и на всё четырёхлетие. И на этот план работают все остальные: президент, правление и другие ответственные лица.
Как вы понимаете, эта должность предполагает работу 24/7. Поэтому я совершенно не вижу возможным совмещение поста депутата Госдумы и главного тренера сборной, уже не говоря о позиции президента СБР. Варианта два: или клонировать самого себя, или отказаться от одной из этих должностей», — цитирует Богалий «Р-Спорт».
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