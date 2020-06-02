Анатолий Хованцев: работу за рубежом я не рассматриваю

Бывший главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев рассказал, что не намерен уезжать работать за рубеж.
«Работу за рубежом я не рассматриваю. У меня есть, с кем работать в России, сейчас веду молодых спортсменов.
Приглашение в экспертный совет СБР, который планирует создать Драчёв? Если это состоится, надо понять, в чем конкретно будет заключаться моя работа. Пока на этот счёт я ничего сказать не могу, нет никакой конкретики", — приводит слова Хованцева ТАСС.
Хованцев официально покинул пост главного тренера 1 июня. Работавший с ним на протяжении двух последних лет на посту старшего тренера женской команды Виталий Норицын переходит в сборную Болгарии.
Новыми старшими тренерами мужской и женской сборных России должны стать Юрий Каминский и Михаил Шашилов соответственно. Их кандидатуры находятся на согласовании в Министерстве спорта РФ.
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