Анатолий Хованцев: работу за рубежом я не рассматриваю

Бывший главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев рассказал, что не намерен уезжать работать за рубеж.

«Работу за рубежом я не рассматриваю. У меня есть, с кем работать в России, сейчас веду молодых спортсменов.

Приглашение в экспертный совет СБР, который планирует создать Драчёв? Если это состоится, надо понять, в чем конкретно будет заключаться моя работа. Пока на этот счёт я ничего сказать не могу, нет никакой конкретики", — приводит слова Хованцева ТАСС.

Хованцев официально покинул пост главного тренера 1 июня. Работавший с ним на протяжении двух последних лет на посту старшего тренера женской команды Виталий Норицын переходит в сборную Болгарии.

Новыми старшими тренерами мужской и женской сборных России должны стать Юрий Каминский и Михаил Шашилов соответственно. Их кандидатуры находятся на согласовании в Министерстве спорта РФ.