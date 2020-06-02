Заявление правления СБР по Драчёву исчезло с сайта

Заявление членов правления Союза биатлонистов России (СБР), касающееся деятельности главы организации Владимира Драчёва, исчезло с сайта организации.

Напомним, сегодня, 2 июня, правление СБР выпустило пресс-релиз, в котором сообщалось, что внеочередная отчётно-выборная конференция, на которой изберут новых президента и состав правления, состоится 11 июля. Также отмечалось, что действия нынешнего главы СБР Владимира Драчёва привели к управленческому коллапсу. Заявление было подписано первым вице-президентом СБР Алексеем Нуждовым, вице-президентами Виктором Майгуровым и Юрием Векшиным, членами правления Иваном Черезовым и Андреем Левуниным.

Ранее бывший главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев высказался на тему скандалов в СБР.