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Каминский: Логинову нужен особый подход, я готов его предоставить

Каминский: Логинову нужен особый подход, я готов его предоставить
Биатлон / Кубок мира 0

Старший тренер мужской сборной России Юрий Каминский рассказал о начале работы. Тренерский штаб пытается организовать сбор, но этому препятствуют ограничения, связанные с пандемией коронавируса. Также специалист поделился ожиданиями от работы с чемпионом мира Александром Логиновым.

Сейчас героическими усилиями пытаемся организовать сбор. Это сложно, спортсмены должны сдать тесты на коронавирус. Задача спортсменов — тренироваться и показывать хороший результат. План подготовки пока не выполняется, каждый день новые вводные, поэтому планы меняются. Спортсмены пока готовятся сами.

Как буду работать с Логиновым? Александр — чемпион мира, ему нужен особый подход. Я готов его предоставить. Мы с ним общались в режиме групповой видеоконференции, будем ещё контактировать и с ним, и с его тренером Александром Касперовичем. Будем вырабатывать линию, которая позволит Логинову сохранить звание чемпиона мира.

Отличия в методике должны быть. Будем учитывать индивидуальные особенности спортсменов. К каждому нужно найти свой подход», — цитирует Каминского «Матч ТВ».

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