«Сидите и не бздите!» Губерниев обратился к звёздам, жалующимся на сократившиеся доходы

Российский комментатор Дмитрий Губерниев обвинил в лицемерии звёзд шоу-бизнеса, которые жалуются на сократившиеся доходы из-за пандемии коронавирса.
«Давайте сначала разделим больших звёзд и музыкантов, которые, например, аккомпанирующего состава. Это разные вещи. Но когда я слышу от знаменитостей, которые просят десятки тысяч долларов за свои концерты, что им нечего есть, это безумное лицемерие. Я, как человек скромный и видящий, как вокруг тяжело людям, хочу сказать таким звёздам: «Сидите и не бздите!» — сказал Губерниев корреспонденту «Чемпионата» Александру Говорову.
Ранее фигуристка, а ныне депутат Госдумы РФ Ирина Роднина раскритиковала звёзд шоу-бизнеса. Она привела им в пример спортсменов, которые продолжают тренироваться даже в тяжёлых условиях пандемии.
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