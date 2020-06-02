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«Сидите и не бздите!» Губерниев обратился к звёздам, жалующимся на сократившиеся доходы

«Сидите и не бздите!» Губерниев обратился к звёздам, жалующимся на сократившиеся доходы
Биатлон / Кубок мира 0

Российский комментатор Дмитрий Губерниев обвинил в лицемерии звёзд шоу-бизнеса, которые жалуются на сократившиеся доходы из-за пандемии коронавирса.

«Давайте сначала разделим больших звёзд и музыкантов, которые, например, аккомпанирующего состава. Это разные вещи. Но когда я слышу от знаменитостей, которые просят десятки тысяч долларов за свои концерты, что им нечего есть, это безумное лицемерие. Я, как человек скромный и видящий, как вокруг тяжело людям, хочу сказать таким звёздам: «Сидите и не бздите!» — сказал Губерниев корреспонденту «Чемпионата» Александру Говорову.

Ранее фигуристка, а ныне депутат Госдумы РФ Ирина Роднина раскритиковала звёзд шоу-бизнеса. Она привела им в пример спортсменов, которые продолжают тренироваться даже в тяжёлых условиях пандемии.

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