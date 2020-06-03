«Не очень красиво получилось». Вице-президент СБР Векшин — о заявлении по Драчёву

Вице-президент и член правления Союза биатлонистов России Юрий Векшин прокомментировал инцидент с заявлением о деятельности президента СБР Владимира Драчёва.

Напомним, вчера, 2 июня, правление СБР выпустило пресс-релиз, в котором сообщалось, что внеочередная отчётно-выборная конференция, на которой изберут новых президента и состав правления, состоится 11 июля. Также отмечалось, что действия нынешнего главы СБР Владимира Драчёва привели к управленческому коллапсу. Заявление было подписано первым вице-президентом СБР Алексеем Нуждовым, вице-президентами Виктором Майгуровым и Юрием Векшиным, членами правления Иваном Черезовым и Андреем Левуниным. Вскоре заявление исчезло с сайта СБР.

«Это заявление предназначалось регионам, не для общего обозрения. Конференция должна состояться, потому что правление давно за это голосовало. Это объяснение федерациям, почему конференция должна быть. Не совсем красиво получилось, но никаких разговоров с Драчёвым не было», — цитирует Векшина «Р-Спорт».

Он добавил, что вопрос о кандидатах на пост главы СБР будет обсуждаться в пятницу.

«Вопрос в выдвижении будет понятен после заседания правления, которое пройдёт в пятницу. Тогда и будет конкретика.

У меня только личный комментарий: наверное, Майгуров — более интересная фигура. Но пока это ещё не означает ничего. Он ещё не озвучил программу», — сказал он.