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Логинов: с Каминским долго общались, нашли общие знаменатели

Логинов: с Каминским долго общались, нашли общие знаменатели
Биатлон / Кубок мира 0

Российский биатлонист Александр Логинов рассказал о разговоре с новым старшим тренером мужской сборной России Юрием Каминским и подготовке к новому сезону.

«Мне было проще пережить эти полтора-два месяца самоизоляции, было возможно поддерживать себя в форме. Потихоньку ситуация начинает стабилизироваться, времена для спортсменов стали намного лучше. Разрешены тренировки на открытом воздухе в частном порядке, теперь, чтобы мне выйти в лес, проблем нет. Но все меры предосторожности сохраняю, это забота о себе и окружающих.

С Юрием Михайловичем Каминским общались долго буквально вчера. Нашли общие знаменатели. Уверен, что никаких проблем не будет и к зимнему сезону мы подойдём в хорошем состоянии. Он очень опытный специалист, у него большое имя в лыжном спорте. Думаю, в биатлоне для него будет новый вызов, уверен, у него всё получится», — приводит слова Логинова сайт «Матч ТВ».

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