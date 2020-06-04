Сергей Тарасов предположил, что Майгуров решил сместить Драчёва с должности президента СБР

Олимпийский чемпион Сергей Тарасов прокомментировал инцидент с заявлением о деятельности президента СБР Владимира Драчёва.

Напомним, позавчера, 2 июня, правление СБР выпустило пресс-релиз, в котором сообщалось, что внеочередная отчётно-выборная конференция, на которой изберут новых президента и состав правления, состоится 11 июля. Также отмечалось, что действия нынешнего главы СБР Владимира Драчёва привели к управленческому коллапсу. Заявление было подписано первым вице-президентом СБР Алексеем Нуждовым, вице-президентами Виктором Майгуровым и Юрием Векшиным, членами правления Иваном Черезовым и Андреем Левуниным. Вскоре заявление исчезло с сайта СБР.

«Большинство из этой шестёрки биатлон только по книжкам знают. Это не касается знаменитого биатлониста Виктора Майгурова, но в нём, видимо, сидит обида за проигранные Владимиру Петровичу выборы. Он долго молчал, но вынашивал случай сместить его с этой должности и в итоге сумел найти единомышленников.

Считаю, что это саботаж и бардак. Вместо попытки найти общий язык с президентом они вели себя по заранее оговорённому плану. Мне трудно представить, чтобы такое творилось в других видах спорта. В СБР же роль президента решили свести к минимуму.

Человек пришёл с благими намерениями, а его все начали поливать грязью, команда, которую он набрал, его подставляет со всех сторон. Вместо того чтобы поддержать, они всё спихнули на него и топят человека», — цитирует Тарасова ТАСС.