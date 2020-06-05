Королькевич дал совет Логинову на тему истории с допингом

Тренер по биатлону Владимир Королькевич рассказал, как, по его мнению, следует поступать чемпиону мира Александру Логинову, которому часто припоминают допинговое прошлое. Напомним, несколько лет назад Логинову пришлось отбыть дисквалификацию за применение эритропоэтина (ЭПО).

«Логинов понёс наказание и доказал, что способен честно выступать на самом высоком уровне, он стал чемпионом мира, несмотря на колоссальное давление. Саша в хорошем возрасте, он может показывать максимальные результаты, поэтому я считаю, что ему надо продолжать карьеру и по возможности уходить от вопросов про допинг.

Ясно, что это тяжело, но по крайней мере пытаться надо. Это его проблема, и ему самому надо решать, как поступать. Давать советы здесь абсолютно не к месту», — приводит слова Королькевича ТАСС.