Васильев: песенка Драчёва спета, но он даже не может красиво уйти

Президент федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев прокомментировал призыв президента Союза биатлонистов России Владимира Драчёва к регионам игнорировать отчётно-выборную конференцию СБР.

«Конференция давно назрела, и решение о её созыве правильное, потому что в таком хаосе организация работать не может. Призывы Драчёва к бойкоту вызывают сожаление. Понятно, что его песенка спета, но он даже не может красиво уйти, без потери достоинства. Если хочешь подтвердить свою легитимность, то должен не призывать к бойкоту, а, наоборот, постараться победить в открытой, честной и конкурентной борьбе, убедив регионы в верности выбранного пути», — приводит слова Васильева News.ru.

Президент федерации биатлона Санкт-Петербурга отметил, что действия Драчёва не поддаются здравому смыслу и логике и говорят о том, что ему есть что скрывать. Васильев выразил надежду, что президент СБР не будет вредить всему биатлонному сообществу России деструктивными действиями и позволит мирно разрешить конфликт.