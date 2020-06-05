Васильев: песенка Драчёва спета, но он даже не может красиво уйти

Президент федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев прокомментировал призыв президента Союза биатлонистов России Владимира Драчёва к регионам игнорировать отчётно-выборную конференцию СБР.
«Конференция давно назрела, и решение о её созыве правильное, потому что в таком хаосе организация работать не может. Призывы Драчёва к бойкоту вызывают сожаление. Понятно, что его песенка спета, но он даже не может красиво уйти, без потери достоинства. Если хочешь подтвердить свою легитимность, то должен не призывать к бойкоту, а, наоборот, постараться победить в открытой, честной и конкурентной борьбе, убедив регионы в верности выбранного пути», — приводит слова Васильева News.ru.
Президент федерации биатлона Санкт-Петербурга отметил, что действия Драчёва не поддаются здравому смыслу и логике и говорят о том, что ему есть что скрывать. Васильев выразил надежду, что президент СБР не будет вредить всему биатлонному сообществу России деструктивными действиями и позволит мирно разрешить конфликт.
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