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Королькевич: возглавив СБР, Майгуров смог бы принести большую пользу российскому биатлону

Королькевич: возглавив СБР, Майгуров смог бы принести большую пользу российскому биатлону
Биатлон / Кубок мира 0

Тренер Владимир Королькевич высказал мнение по поводу возможного нового президента Союза биатлонистов России. Сейчас главой организации является Владимир Драчёв, но недавно правление СБР выпустило пресс-релиз, в котором сообщается, что внеочередная отчётно-выборная конференция, где изберут новых президента и состав правления, состоится 11 июля.

«Считаю, Виктор Майгуров обладает достаточным авторитетом, чтобы возглавить Союз биатлонистов России. Всё-таки он был вице-президентом международной федерации, нареканий к его работе не было, так что к его мнению многие будут прислушиваться, ему будет легче выстраивать диалог.

Он и спортсменом был успешным, так что, думаю, он смог бы принести большую пользу российскому биатлону», – сказал Королькевич в интервью ТАСС.

Сергей Тарасов предположил, что Майгуров решил сместить Драчёва с должности президента СБР
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