Королькевич: возглавив СБР, Майгуров смог бы принести большую пользу российскому биатлону

Тренер Владимир Королькевич высказал мнение по поводу возможного нового президента Союза биатлонистов России. Сейчас главой организации является Владимир Драчёв, но недавно правление СБР выпустило пресс-релиз, в котором сообщается, что внеочередная отчётно-выборная конференция, где изберут новых президента и состав правления, состоится 11 июля.
«Считаю, Виктор Майгуров обладает достаточным авторитетом, чтобы возглавить Союз биатлонистов России. Всё-таки он был вице-президентом международной федерации, нареканий к его работе не было, так что к его мнению многие будут прислушиваться, ему будет легче выстраивать диалог.
Он и спортсменом был успешным, так что, думаю, он смог бы принести большую пользу российскому биатлону», – сказал Королькевич в интервью ТАСС.
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