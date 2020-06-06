Член СБР Левунин: Драчёв пришёл совершенно неподготовленным, и начался цирк шапито

Один из членов правления Союза биатлонистов России (СБР) Андрей Левунин, подписавший заявление о деятельности президента организации Владимира Драчёва и проведении внеочередной отчётно-выборной конференции, на которой изберут нового президента, а также состав правления, рассказал о проблемах функционирования СБР при Драчёве.
«Внеочередная отчётно-выборная конференция СБР 11 июля в Химках обязательно состоится. В СБР начался цирк шапито буквально через месяц после того, как был выбран Драчёв. Более или менее нормально прошли буквально два заседания, хотя и там было «ну завтра соберёмся, что-то обсудим». Решения, требовавшие направления документов в Министерство спорта или другие организации, как-то оформлялись, а всё остальное было просто для того, чтобы поговорить.
У меня тогда появилось понимание, что Драчёв пришёл совершенно неподготовленным. Никакой команды у него изначально не было, даже исполнительный директор был назначен только с третьего раза. А через пару месяцев в правлении образовалась коалиция: Драчёв, Сергей Тарасов, Сергей Чепиков и Алексей Ермашов. В их группе были и Алексей Нуждов с Юрием Векшиным. Они большинством голосов принимали решения, работая по принципу «у нас голосов хватит, а если у вас другая позиция – высказывайте, но мы решим по-своему», – сказал Левунин на УouТube-канале МИТЬКoff.
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