Губерниев в день русского языка прочитал стихотворение Пушкина

В день русского языка, который в России отмечают в день рождения Александра Пушкина, известный комментатор Дмитрий Губерниев прочитал стихотворение великого русского поэта «Зима. Что делать нам в деревне?»

«Чтение — огонь! Комменты жду в прозе и стихах!» — написал Губерниев на своей странице в «Инстаграме».

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

День русского языка (или Пушкинский день России) — международный день, посвящённый русскому языку. Учреждён ООН в 2010 году. Отмечается 6 июня, в день рождения великого русского поэта А. С. Пушкина. В Российской Федерации праздник учреждён в 2011 году в качестве российского государственного праздника. В 2020 году Россия отмечает 221 день рождения Пушкина.