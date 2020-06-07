Чепиков: Драчёв планирует участвовать в выборах президента СБР, если всё состоится
Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Чепиков заявил, что действующий глава СБР Владимир Драчёв, который в мае 2018 года был избран на четырёхлетний срок, примет участие в новых выборах, если они состоятся этим летом. Напомним, на 11 июля запланирована внеочередная отчётно-выборная конференция СБР, которая должна пройти в подмосковных Химках.
«Есть ли какие-то ограничения по числу участников внеочередной конференции? Должно быть, есть определённые единицы, но сейчас не могу точно ответить. Не меньше половины.
Обсуждали ли с Драчёвым его участие в выборах президента СБР? Конечно, он планирует участвовать, если всё это состоится», — сказал Чепиков в интервью «Спорту день за днём».
Чепиков: Драчёв не преследует корыстных целей в СБР и вкладывает собственные деньги
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