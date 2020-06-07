Централизованная подготовка российских биатлонистов может начаться в июле

Президент Союза биатлонистов России СБР Владимир Драчёв рассказал о планах начать централизованную подготовку членов сборной России к сезону-2020/2021 в июле.

«Планируем на конец июня – начало июля провести все мероприятия, связанные с ФМБА. Без углубленного медицинского обследования нам никто не даст финансирование на централизованную подготовку, поэтому для начала нам нужно пройти всем тестирование. Соответственно 20 мальчиков, 20 девочек будут проходить УМО, мы записались предварительно на начало июля, потому что сейчас идёт проверка по летним видам спорта.

Сейчас все спортсмены работают у себя на местах, в каждом регионе. Тренируются по двое, по трое – у кого как получится. Мы хотели поехать в Кисловодск или Сочи, но здесь слишком много вопросов. И основной – это как раз УМО. Старшие тренеры приняли решение пока не дергать спортсменов и дать им возможность готовиться по отдельности.

Чтобы собрать команду, мы должны всех собрать в Москве. Далее нужно всем пройти тест на коронавирус, на третий-четвёртый день – УМО. А потом, если мы хотим работать на какой-то федеральной базе, нужно пройти семидневный карантин, и только потом можно тренироваться. И чтобы избежать этого 10-дневного периода бездействия, было принято решение не делать централизованный сбор, дав возможность работать на местах", — приводит слова Драчёва РИА «Новости».