Чемпионат мира по летнему биатлону отменён

Исполком Международного союза биатлонистов (IBU) в ходе двухдневного заседания в режиме видеоконференции принял решение отменить чемпионат мира по летнему биатлону 2020 года, сообщается на сайте IBU.

Чемпионат мира должен был пройти 19-23 августа в Рупольдинге. Однако из-за пандемии коронавируса все массовые мероприятия в Германии отменены до 31 августа, в связи с чем немецкая федерация вернула IBU права на организацию турнира. Исполком IBU согласился, что из-за существующих ограничений на передвижения проведение чемпионата мира в запланированные сроки не является возможным, «окна» в календаре для переноса соревнований также не было найдено.

Кроме того, исполком IBU перенёс конгресс организации, который был запланирован на 10-13 сентября в Праге, на 13-15 ноября.

Решений относительно зимнего сезона исполком IBU не принимал, но работает с национальными федерациями и оргкомитетами, стараясь предусмотреть все возможные сценарии развития событий.

Следующее заседание исполкома IBU намечено на 29-30 июля 2020 года.