Владимир Драчёв: массовые международные старты начнутся не раньше сентября-октября

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв прокомментировал отмену летнего чемпионата мира по биатлону.
Напомним, чемпионат мира должен был пройти с 19 по 23 августа в Рупольдинге. Однако из-за пандемии коронавируса все массовые мероприятия в Германии отменены до 31 августа, в связи с чем немецкая федерация вернула IBU права на организацию турнира. Исполком IBU согласился, что из-за существующих ограничений на передвижения проведение чемпионата мира в запланированные сроки не является возможным, окна в календаре для переноса соревнований также не было найдено.
«Не сомневался, что будет принято такое решение. Считаю, на данный момент рановато думать о летних стартах. В биатлонных соревнованиях задействованы сотни людей: спортсмены, тренеры, организаторы, обслуживающий персонал, поэтому не думаю, что страны начнут принимать столь массовые международные старты раньше сентября-октября», — приводит слова Драчёва ТАСС.
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