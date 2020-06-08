«Будь ты проклят, сволочь!» Губерниев отреагировал на ДТП с участием актёра Ефремова

Известный комментатор Дмитрий Губерниев резко отреагировал на кадры ДТП в центре Москвы с участием заслуженного артиста России Михаила Ефремова.

«Будь ты проклят, сволочь Миша Ефремов! Слов нет больше...» — написал Губерниев на своём канале в «Телеграме».

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Звёздный болельщик «Спартака» Ефремов ехал по Садовому кольцу на своём джипе Grand Cherokee и на Смоленской площади, в районе дома номер 3, столкнулся с несколькими автомобилями. Джип Ефремова с серьёзным превышением скорости пересёк двойную сплошную, вылетел на встречную полосу и врезался в ехавший навстречу автомобиль. В результате аварии пострадал один человек: был зажат водитель «Лады», он получил перелом ребер с двух сторон, перелом шейного отдела позвоночника, перелом бедра, закрытую черепно-мозговую травму и травмы внутренних органов. Артист, судя по опубликованным кадрам, значительных травм не получил.

Когда Ефремов покинул машину, признаки опьянения актёра стали заметны всем очевидцам. Он отправлен на медицинское освидетельствование.

Также выяснилось, что вместе с Ефремовым в машине были двое пассажиров: актёр Иван Стебунов и его супруга Елена Власова.

«У них коллективная попойка была? Они, нормальные? Стебунов? Жена? А услуга «Трезвый водитель» в городе не работает? Или вы все деньги потратили в карантине, сраные актеришки? Стебунов, а ты, говно, о чем думал, когда с этим козлом в машине ехал? А? Стебунов?» — добавил Губерниев.