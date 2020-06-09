Стина Нильссон приняла участие в своих первых соревнованиях по биатлону

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам шведка Стина Нильссон, в марте объявившая о переходе в биатлон, поучаствовала в своих первых соревнованиях по биатлону.

Нильссон приняла участие во внутреннем состязании шведской сборной. Спортсменка выступала в паре с Ханной Эберг. Соревнования состояли из пристрелки, бега на роликовых лыжах по лесу и в гору, основной стрельбы и викторины. За каждый этап парам начислялись баллы, однако результаты не были озвучены.

«Могу сказать, что всё прошло хорошо, было здорово. Мы с Ханной отлично поработали. Такие вещи помогают спортсменам сплотиться. Это соревнование было долгим и требовало больших физических усилий, мы действительно помогали друг другу.



Если сравнивать, между моментом, когда я начинала с нуля, и сегодняшним днём есть большая разница. Но мне кажется, что прошло очень много времени. Невозможно стать лучшей биатлонисткой в мире за несколько месяцев, нужно много работать. Я невероятно мотивирована», — приводит слова Нильссон Aftonbladet.