ЧМ-2024 по биатлону пройдёт в Нове-Месте, ЧМ-2025 могут принять Раубичи

Чемпионат мира по биатлону в 2024 году пройдёт в чешском городе Нове-Место, поскольку это единственный кандидат, подавший заявку к 1 мая 2020 года, сообщается на официальном сайте Международного союза биатлонистов (IBU).
Также сообщается, что на чемпионат мира 2025 года претендуют три города: Нове-Место, Раубичи (Беларусь), где до этого дважды подряд проходил чемпионат Европы, а также Ленцерхайде (Швейцария).
Организаторы чемпионатов мира 2024 и 2025 годов будут выбраны и официально объявлены на 14-м конгрессе IBU, который состоится в Праге с 13 по 15 ноября. Изначально мероприятие должно было пройти в сентябре, однако из-за пандемии коронавируса его пришлось перенести.
Ранее стало известно, что из-за коронавируса отменён чемпионат мира по летнему биатлону.
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