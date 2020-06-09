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ЧМ-2024 по биатлону пройдёт в Нове-Месте, ЧМ-2025 могут принять Раубичи

ЧМ-2024 по биатлону пройдёт в Нове-Месте, ЧМ-2025 могут принять Раубичи
Биатлон / ЧМ по биатлону 0

Чемпионат мира по биатлону в 2024 году пройдёт в чешском городе Нове-Место, поскольку это единственный кандидат, подавший заявку к 1 мая 2020 года, сообщается на официальном сайте Международного союза биатлонистов (IBU).

Также сообщается, что на чемпионат мира 2025 года претендуют три города: Нове-Место, Раубичи (Беларусь), где до этого дважды подряд проходил чемпионат Европы, а также Ленцерхайде (Швейцария).

Организаторы чемпионатов мира 2024 и 2025 годов будут выбраны и официально объявлены на 14-м конгрессе IBU, который состоится в Праге с 13 по 15 ноября. Изначально мероприятие должно было пройти в сентябре, однако из-за пандемии коронавируса его пришлось перенести.

Ранее стало известно, что из-за коронавируса отменён чемпионат мира по летнему биатлону.

Чемпионат мира по летнему биатлону отменён
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