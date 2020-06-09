Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Биатлон / Новости /

IBU вслед за FIS запретила использование фторсодержащих средств для лыж

IBU вслед за FIS запретила использование фторсодержащих средств для лыж
Биатлон / Кубок мира 0

Исполком Международного союза биатлонистов (IBU) объявил о запрете на использование фторсодержащих средств для подготовки лыж начиная с сезона-2020/2021. Это решение принято в соответствии с правилами Евросоюза, которые вступят в силу в июле 2020 года и призваны снизить негативное влияние человека на окружающую среду.

Ранее о запрете фторсодержащих средств для лыж объявила Международная федерация лыжного спорта (FIS). IBU и FIS сотрудничают в вопросе о разработке устройства, которое призвано обнаруживать фторсодержащие мази. Испытания новинки планируется провести летом 2020 года, после чего IBU уточнит новые правила, в том числе объявит предельно допустимое количество фтора в мазях, а также расскажет о процедурах проверки и санкциях.

ЧМ-2024 по биатлону пройдёт в Нове-Месте, ЧМ-2025 могут принять Раубичи
Комментарии (0)
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020