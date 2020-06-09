IBU вслед за FIS запретила использование фторсодержащих средств для лыж
Исполком Международного союза биатлонистов (IBU) объявил о запрете на использование фторсодержащих средств для подготовки лыж начиная с сезона-2020/2021. Это решение принято в соответствии с правилами Евросоюза, которые вступят в силу в июле 2020 года и призваны снизить негативное влияние человека на окружающую среду.
Ранее о запрете фторсодержащих средств для лыж объявила Международная федерация лыжного спорта (FIS). IBU и FIS сотрудничают в вопросе о разработке устройства, которое призвано обнаруживать фторсодержащие мази. Испытания новинки планируется провести летом 2020 года, после чего IBU уточнит новые правила, в том числе объявит предельно допустимое количество фтора в мазях, а также расскажет о процедурах проверки и санкциях.
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