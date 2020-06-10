У Владимира Драчёва родился внук Владимир Ильич

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв рассказал, что сегодня, 10 июня, он впервые стал дедушкой. Об этом он сообщил в «Инстаграме».
«Дорогие мои друзья и подписчики! У меня сегодня счастливый день! Я стал дедушкой! Сын с невесткой сообщили мне радостную новость, что в 06:00 у меня родился внук — Владимир Ильич! Желаю нашему мальчику здоровья, расти умным, добрым и самым счастливым!» — написал Драчёв в своём «инстаграме».
54-летний Драчёв женат, у него есть сын Илья, сын Александр, сын Владимир, дочь Елизавета, дочь Варвара. Вся семья живёт в Санкт-Петербурге.
Драчёв — четырёхкратный чемпион мира, двукратный призёр Олимпиады, трёхкратный чемпион Европы. Также он депутат Государственной Думы VII созыва, член фракции «Единая Россия».
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