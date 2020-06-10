Украинец Пидручный: видел, биатлонисты Норвегии и Франции применяли баллончики от астмы

Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный заявил, что не раз видел, как спортсмены из других стран перед стартом пользовались баллончиками против астмы.

«Насколько я знаю, есть много астматиков в биатлоне – из Норвегии, Франции, Австрии. Неоднократно видел, как перед стартом они пользовались баллончиками против астмы.

Не знаю, насколько это помогает, у меня нет причин пробовать этот препарат. Согласно слухам, это такой легальный допинг, который действительно улучшает результаты», — рассказал Пидручный в прямом эфире в «инстаграме» журнала PlayPro.

28-летний Пидручный — чемпион мира 2019 года в гонке преследования (первый чемпион мира в истории украинского мужского биатлона), чемпион Европы 2018 года в смешанной эстафете.